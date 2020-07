Calciomercato Juventus, i tifosi vogliono che Pellegrini resti

Una delle trattative più calde del momento nel calciomercato Juventus è quella che vorrebbe Milik in arrivo a Torino. Il centravanti polacco è uno dei papabili nuovi attaccanti dei bianconeri per la prossima stagione, ma ci sarà ovviamente prima da convincere il Napoli per la sua cessione.

Il club di De Laurentiis, che rischia altrimenti di perdere il giocatore il prossimo anno a parametro zero, chiede una somma tra i 40 e i 50 milioni di euro per lasciar partire il suo bomber. Ma non disdegnerebbe nemmeno l’inserimento di una contropartita tecnica.

Il Napoli sarebbe interessato sopratutto a due elementi. A Federico Bernardeschi, che sta trovando sempre più spazio nelle ultime gare e sembra aver ritrovato lo smalto di un tempo, e a Luca Pellegrini, terzino sinistro che attualmente si trova in prestito al Cagliari. I tifosi però vorrebbero che tornasse a Torino.

Calciomercato Juventus, i tifosi dicono no alla cessione di Pellegrini

I tifosi della Juventus non hanno dubbi: Pellegrini il prossimo anno deve essere inserito nella rosa dei bianconeri. Che del resto in questa stagione non hanno una alternativa ad Alex Sandro. In questo momento, con il brasiliano ko, è Danilo che si sta adattando in quella posizione.

Il dibattito sui social porta ad una posizione chiara dei supporters bianconeri sul terzino ex Roma. Genzo su Twitter scrive: “Cioè l’unico terzino buono (Luca Pellegrini) che abbiamo dopo Alex Sandro, stanno pensando di metterlo nell’affare Milik. Non ho parole”. Concetto ribadito anche da Antonio che scrive: “Non facessero cazzate su Pellegrini che ci serve come il pane un terzino di ruolo che faccia rifiatare Sandro ogni tanto”. E sono davvero tanti i commenti più o meno sulla stessa falsariga.

Che non si ceda #LucaPellegrini nello scambio con #Milik … sarebbe un errore madornale #Pellegrini — FlashJ (@FlashJ18) July 3, 2020

