Coronavirus, ispettori della FIGC nel centro sportivo della Juve: i dettagli

Quest’oggi alcuni delegati della FIGC hanno fatto visita al centro sportivo della Juventus per acquisire la documentazione relativa ai tamponi

La Juventus quest’oggi ha effettuato una doppia seduta di allenamento per preparare al meglio la delicata sfida contro il Torino, match valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A. Gli uomini di Sarri, però, hanno ricevuto una visita inaspettata: alcuni organi competenti della Figc si sono recati nel centro sportivo bianconero. Il motivo? Presto detto: il Coronavirus. Nonostante la situazione in Italia si sia fortunatamente stabilizzata, la Federazione Italiana ha tutta l’intenzione di analizzare con dovizia di particolari la situazione di ogni singolo giocatore della Serie A, e questa volta è toccato a Cristiano Ronaldo e compagni.

Ti potrebbe interessare anche–> Juventus, Sarri in conferenza stampa pre derby: ecco cosa ha detto

Juventus, acquisita la documentazione sui tamponi

Gli ispettori che oggi hanno effettuato i controlli in casa Juve, come si legge sul Corriere dello Sport, hanno acquisito tutti i documenti relativi ai tamponi e ai test sierologici effettuati dal gruppo bianconero. Come se non bastasse, è stata anche accertata la corretta applicazione del protocollo medico-sanitario che è stato stabilito e approvato dalla FIGC. Nessun intoppo, insomma, per la banda di Sarri, attesa ad un match assolutamente probante domani alle 17.15 contro il Torino, dove sarà importantissimo raccogliere i tre punti, per tenere a debita distanza la Lazio, che insegue a 4 lunghezze.

Ti potrebbe interessare anche–> Messi alla Juventus, calciomercato: non rinnoverà con il Barcellona

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK