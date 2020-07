Griezmann alla Juventus? Riunione urgente col Barcellona

È esploso il caso Antoine Griezmann al Barcellona. Sullo sfondo la Juventus e, tanto per cambiare, l’Inter seguono da vicino la vicenda di mercato.

Il portale calciomercato.it rivela che Griezmann potrebbe fare al caso della Juventus o dell’Inter. Il fuoriclasse francese in forza al Barcellona, infatti, ha rotto con il tecnico Setien che nell’ultima giornata lo ha fatto giocare appena 4′. Il Real Madrid, nel frattempo, è volato via a +4. «Il tutto – si legge – ha scatenato una ridda di voci di mercato e di reazioni. In primis, quella dello stesso Setien al termine della sfida contro la squadra di Simeone. Poi, quella piccata del padre del calciatore. Adesso, però, è arrivato il tempo degli incontri per capire il da farsi. La sorella-agente, Maud, ha chiesto alla dirigenza un incontro urgente per discutere della situazione che si è venuta a creare».

Griezmann vuole capire il da farsi

«La volontà dell’attaccante sarebbe quella di chiarire col club – si legge ancora -. Vuole sapere i motivi che lo hanno portato a perdere il posto da titolare e capire i piani futuri. Un faccia a faccia che potrebbe anche portare ad una rottura, nonostante la cosa non sia nei piani di nessuna delle due parti in causa». In questa fase, si innestano le voci che vorrebbero diversi club sulle tracce del “Petit Diable”: in Italia, è stato accostato a Inter (nell’ambito di uno scambio con Lautaro Martinez) e Juventus (con cui il Barcellona ha appena concluso l’operazione Pjanic–Arthur), mentre in Inghilterra è forte l’interesse del Manchester United.

