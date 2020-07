Emerson Palmieri, l’Inter affonda il colpo sul terzino. Juve ancora beffata?

«L’Inter ha fatto il primo passo verso il mancino italo-brasiliano del Chelsea – si legge su Gazzetta dello Sport -. Nei giorni scorsi il club nerazzurro si è informato con il club inglese. L’Inter ha capito che l’operazione è alla portata. La valutazione complessiva è comunque inferiore ai 30 milioni di euro. Sul giocatore va registrata la concorrenza della Juventus. Emerson Palmieri spinge per rientrare in Italia e le sue intenzioni vanno d’accordo con quelle di Conte, che fece di tutto per averlo a Londra quando al- lenava in Premier. A volte ritornano. In quel Chelsea la coppia di esterni era formata da Palmieri e da Alonso: proprio lo spagnolo è l’alternativa numero uno».