Juventus-Torino 4-1, Ronaldo: “Mettiamo pressione alla Lazio, su Dybala…”

Le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo dopo Juventus-Torino 4-1: ecco quanto ha detto l’asso portoghese ai microfoni di Sky

Anche oggi Cristiano Ronaldo ha dimostrato di essere un campione con la C maiuscola, siglando una magistrale punizione (la prima dal suo arrivo in Italia), che ha permesso alla Juve di portare a casa tre punti fondamentali nel derby contro il Toro. Intervistato ai microfoni di Sky, il portoghese si è detto soddisfatto della prestazione della squadra: “Abbiamo fatto bene, sapevamo che il Torino ci avrebbe potuto mettere in difficoltà, ma siamo stati bravi a sfruttare le nostre occasioni. Siamo in crescita, e questo si vede.

Era molto importante portare a casa la vittoria per mettere pressione alla Lazio; sappiamo che questo campionato si giocherà punto a punto, abbiamo fatto il nostro. Va bene così.”

Juventus-Torino 4-1, le parole di Ronaldo a Sky

Il portoghese si è detto molto contento del goal su punizione: “Sono molto felice, lo inseguivo da tanto ed è arrivato nel momento in cui stavamo un pò soffrendo. La mia intesa con Dybala sta crescendo, ma l’importante è portare a casa i tre punti, indipendentemente da chi segna. Continuiamo così.

