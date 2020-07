Calciomercato Juventus, il nome di Zapata stuzzica e non poco i dirigenti bianconeri: l’Atalanta valuta il suo centravanti circa 80 milioni di euro

In queste calde ore estive, la Juventus è una delle squadre più attive sul fronte calciomercato. Fabio Paratici è al lavoro per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri, che molto probabilmente, salvo clamorosi imprevisti, a fine stagione perderà Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino, infatti, il cui contratto scadrà al termine di questa stagione, molto verosimilmente non continuerà la sua esperienza in bianconero. Questioni di età ed anche di motivazioni, per un attaccante che sembra avere ancora poco da chiedere ad una carriera che gli ha regalato molte gioie, ma anche qualche delusione di troppo. Ecco quindi che è già partito il toto nomi per il dopo Higuain: in lizza ci sono soprattutto Milik, Aubameyang, e Zapata.

Calciomercato Juventus, Zapata in lizza per il dopo Higuain: ecco il prezzo dell’operazione

L’Atalanta non fa sconti per il suo gioiello. La dirigenza lombarda infatti valuta l’ex Napoli e Sampdoria non meno di 80 milioni di euro. Una cifra importante, certo, ma non proibitiva per una dirigenza, quella juventina, che nelle ultime sessioni di calciomercato ci ha abituati a colpi sensazionali, vedasi l’inimmaginabile approdo di Cristiano Ronaldo sotto l’ombra della Mole. I Campioni d’Italia si spingerebbero fino a 50 milioni di euro, inserendo nell’operazione una serie di giocatori. In questo senso, l’arrivo di Muratore potrebbe essere un indizio da tenere in considerazione. Al momento, però, si tratta soltanto di voci: non c’è ancora nulla di concreto, e non è detto che una trattativa verrà imbastita. Tuttavia, la pista Zapata-Juve è comunque una pista che va seguita con molta attenzione, perchè potrebbe infiammarsi da un momento all’altro. Staremo a vedere quali saranno gli scenari futuri della vicenda.

