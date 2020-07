Calciomercato Juventus, Jorginho in rotta con il Chelsea?

Uno degli obiettivi del calciomercato Juventus è senz’altro un centrocampista capace di dettare i tempi della manovra e che possa prendere il posto di Pjanic in cabina di regia.

E’ vero che Sarri può lanciare nel ruolo di playmaker Bentancur, la cui crescita esponenziale è ormai sotto gli occhi di tutti. Ma è anche vero che in quel ruolo serve un giocatore di grande spessore, un trascinatore, un elemento capace di fare la differenza.

Mister Sarri come playmaker ha un nome senz’altro inserito nella lista dei preferiti ed è quello di Jorginho. Il giocatore italo-brasiliano è maturato sotto la guida dell’attuale tecnico della Juventus quando Sarri guidava il Napoli. Un giocatore talmente fondamentale per i suoi schemi che l’ha voluto anche al Chelsea, dove attualmente milita.

Calciomercato Juventus

Il futuro di Jorginho potrebbe essere però lontano da Londra. Perché, come riporta Tuttosport, da quando si è tornati a giocare il mediano ha perso quota nelle gerarchie di Frankie Lampard e non ha mai visto il campo. Zero minuti giocati, un dato in controtendenza rispetto alla prima parte della stagione.

Dunque lo scenario sembra mutato e non è da escludere che la Juventus dunque possa tornare alla carica per riportarlo in serie A.

