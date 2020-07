Calciomercato Juventus, Emerson rischia di sfumare

Una delle priorità del calciomercato Juventus nelle prossime settimane sarà quella di trovare una pedina a sinistra in difesa. Un terzino che possa essere un titolare importante e che possa far rifiatare Alex Sandro.

Mai come in questa parta di stagione infatti la Juventus si trova alle prese con problemi in quel settore del campo. Con Alex Sandro infortunato il tecnico è costretto a schierare Danilo a sinistra, oppure De Sciglio quando è stato disponibile. Proprio questo fa comprendere come nel prossimo mercato la dirigenza dovrà colmare questa lacuna nella rosa.

In queste settimane sono circolati tanti nomi come possibili acquisti dei bianconeri. Si è parlato in passato di Marcelo, ma il nome più caldo è stato sempre quello di Emerson Palmieri. Giocatore che piace molto a Maurizio Sarri, che del resto lo aveva voluto con sè nella sua esperienza con il Chelsea, dove attualmente il calciatore milita.

Calciomercato Juventus, Emerson vicino all’Inter

Il futuro di Emerson potrebbe essere in Italia ma non alla Juventus. Come riporta infatti Sportmediaset, l’Inter sarebbe pronta a mettere sul piatto venti milioni più cinque di bonus per strappare il terzino sinistro al Chelsea. A sua volta gli inglesi chiedono 30 milioni per dare il via libera alla cessione.

