L’ex Juventus Mandzukic ritorna in Serie A, in Inghilterra arriva la conferma

Dall’Inghilterra sono sicuri, Mario Mandzukic l’ex attaccante della Juventus ritornerà in Serie A. Sul croato c’è forte l’interesse del Milan

Mario Mandzukic è pronto a ritornare in Serie A. Le indiscrezioni di mercato proveniente dall’Inghilterra parlano chiaro, il croato sarebbe pronto a ritornare nel campionato che l’ha reso celebre e autentico idolo dei tifosi bianconeri. L’attaccante croato ha da poco lasciato l’Al Duhail e sarebbe già pronto per ritornare in Europa. L’Italia è la meta che preferisce, il Milan la squadra più interessata.

L’attaccante croato, chiamato simpaticamente col soprannome di “Marione” dai tanti tifosi della Juventus che ancora oggi invocano il suo nome e ricordano piacevolmente tutta l’avventura in bianconero, sarebbe già proiettato al grande ritorno in Serie A. A certificare questa clamorosa indiscrezione ci ha pensato il giornale inglese “The Sun” che viene, anche, riportato in un sondaggio di Calciomercato.it. Secondo il Sun, su Mario Mandzukic sarebbe molto forte l’interesse sia del Milan (in Serie A) che dei Red Devils del Manchester United in Premier League. E nelle due litiganti potrebbe esserci la grande sorpresa, il terzo incomodo. Infatti occhi anche alla concorrenza del Benevento che starebbe pensando in grande per il suo ritorno in Serie A, alla squadra sono già stati accostati tanti grandi giocatori e l’attaccante croato potrebbe essere la nuova stella della squadra campana neopromossa in Serie A. Pippo Inzaghi vorrebbe il grande colpo e il croato farebbe sicuramente al caso suo.

