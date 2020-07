Adama Traorè alla Juventus, calciomercato: il costo del suo cartellino

La Juventus non molla Adama Traorè, anche se il costo del suo cartellino, secondo quanto rivelato da ESPN, si aggirerebbe sugli 80 milioni di sterline, circa 90 milioni di euro.

La Juventus non molla la presa per Adama Traorè. Secondo le ultime indiscrezioni, gli uomini mercato bianconeri avrebbero individuato nel forte esterno attualmente in forza al Wolverhampton il rinforzo giusto per migliorare il reparto delle ali a disposizione di Maurizio Sarri. Tuttavia, le notizie che giungono dall’Inghilterra, non sono assolutamente confortanti sotto questo punto di vista. Secondo quanto rivelato da ESPN, i Wolves per Traorè chiederebbero non meno di 80 milioni di sterline, pari a circa 90 milioni di euro. Una cifra importante, giudicata esagerata dalla dirigenza di Corso Galileo Ferraris, che potrebbe a questo punto dirottare le proprie attenzioni altrove.

Il fatto che Paratici scandagli così tanto il mercato alla ricerca di una pedina da inserire sulla corsia esterna, è indice del fatto che molto probabilmente l’avventura di Federico Bernardeschi, a meno di clamorosi colpi di scena, sia giunta al capolinea. La Juve sta cercando di inserire l’ex Fiorentina in qualche trattativa: in questi giorni si sta facendo strada l’ipotesi di un clamoroso scambio con Milik. Staremo a vedere quali saranno gli sviluppi futuri: porte girevoli in casa bianconera. Bernardeschi lascerà il posto ad Adama Traorè? Vi terremo aggiornati su questo possibile intreccio di mercato.

