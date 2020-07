Calciomercato Juventus, sfuma un obiettivo per i bianconeri

Nella prossima stagione saranno diversi i nuovi volti che arriveranno nel calciomercato Juventus. La società bianconera ha infatti intenzione di rinnovare il suo organico ed è proprio in tal senso che vanno letti i colpi Kulusevski e Arthur.

Ad una squadra che vuole far bene in Italia e in Europa servono tanti campioni, tanti giocatori di qualità che ben si adattino al credo tecnico-tattico dell’allenatore. E l’obiettivo della Juve è sempre quello di avere una rosa lunga e di qualità, con qualche giovane in più, nuove colonne della squadra del futuro. La Juventus aveva messo gli occhi su Ferran Torres, esterno offensivo del Valencia. Ma a quanto pare il suo futuro non sarà in Italia.

Calciomercato Juventus, Ferran Torres vuole il Real Madrid

Tuttavia sulla stella del Valencia ci sono tante squadre in agguato e lo stesso calciatore avrebbe preso una importante decisione per il suo futuro. Come riporta infatti calciomercato.it Ferran Torres non avrebbe alcuna intenzione di vestire la maglia della Juventus e anzi avrebbe deciso di accettare la corte del Real Madrid. Il giocatore classe 2000 punterebbe ad essere protagonista nella Liga spagnola e avrebbe come “maestro” alle merengues Zinedine Zidane. Il Real Madrid dal canto suo sarebbe pronto a mettere sul piatto una somma di circa 60 milioni di euro per arrivare all’attaccante esterno dei “pipistrelli”.

