Il capitano della Juventus in collegamento con la diretta Uefa ha parlato dei sorteggi della Juventus, ecco cosa ha detto il bianconero:

Il capitano bianconero Giorgio Chiellini ha commentato i sorteggi Uefa in diretta con un collegamento. Ecco le parole del capitano della Juventus ancora fermo per infortunio che ha commentato tutto il lungo periodo di lockdown prima del rientro ufficiale delle competizioni, ecco cosa ha detto nel collegamento Uefa: “Non è stato facile rimanere in forma, soprattutto per i più anziani come me. La mattina mi svegliavo presto per potermi allenare due ore da solo. Dopo la colazione poi iniziava il vero allenamento: rincorrere mia figlia! A parte gli scherzi, il lato positivo è stato poter trascorrere tempo con la mia famiglia, dopo che negli ultimi 20 anni non avevo mai potuto”. Poi Chiellini ha parlato della ripartenza ufficiale della stagione, ecco cosa ha detto:

Juventus, Chiellini sulla Champions: “Puntiamo Lisbona, ma prima la Serie A”

Le parole del capitano della Juventus sulla ripartenza delle competizioni post lockdown: “La stagione è ripartita col campionato, e non vediamo l’ora di ricominciare la Champions, provando ad arrivare a Lisbona. Prima però abbiamo l’obiettivo Serie A“. Un obiettivo chiaro quello della Juventus: prima dovrà archiviare del tutto campionato e poi concentrarsi appieno sulla competizione che più negli ultimi anni ha dato problemi, la Champions League con l’obiettivo di arrivare a Lisbona, anche se, purtroppo, il cammino sembra tutt’altro che semplice. Con i giorni di oggi i bianconeri se dovessero riuscire nel passaggio del turno, ai quarti, incontreranno la vincente fra Manchester City e Real Madrid, non di certo l’opzione più semplice. Un cammino che dovrà vedere molta concentrazione ma soprattutto dedizione necessaria affinché i bianconeri riescano ad ottenere i massimi risultati.

