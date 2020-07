Juventus-Atalanta, probabili formazioni: Sarri cambia la difesa

Ormai mancano poche ore a Juventus-Atalanta, la sfida di cartello della 32esima giornata di serie A. La sfida dello Stadium si giocherà sabato 11 luglio alle 21.45 e saranno senz’altro tantissimi gli appassionati di calcio pronti a gustarsi il confronto tra due squadre che fanno del gioco il loro punto di forza.

Possiamo definirla sfida scudetto? Probabilmente ancora sì, anche se l’Atalanta è distante nove punti dalla vetta occupata dalla squadra di Sarri. Tuttavia non si può non sottolineare il grande momento della squadra di Gasperini, che arriva a questo match dopo la bellezza di nove vittorie consecutive (tra prima e dopo la pausa). Da quando è ricominciato il campionato l’Atalanta non ha conosciuto ostacoli, è una macchina da gol che gioca a memoria e che può battere chiunque. Anche la Juventus e anche allo Stadium. Sfida apertissima, dunque, con la Juventus che sa bene di dover fare risultato per riscattare l’incredibile sconfitta arrivata contro il Milan.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, scelto il nome del prossimo terzino

Decisivi saranno gli allenamenti di venerdì per le due formazioni, ma le indicazioni sembrano essere abbastanza chiare. Nella Juventus rientrano Dybala e De Ligt dopo la squalifica ed entrambi saranno titolari. A sinistra può rientrare Alex Sandro dal primo minuto, in avanti il ballottaggio è tra Douglas Costa e Bernardeschi, con l’italiano favorito. Nell’Atalanta non mancano i pezzi da novanta dell’attacco. Zapata sarà supportato da Gomez e Ilicic.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK