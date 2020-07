Highlights Juventus-Atalanta 2-2, Serie A: video goal e sintesi

Video Goal Highlights Juventus-Atalanta 2-2, Serie A: clicca qui per vedere la sintesi e le immagini più importanti del match dei bianconeri

Si è disputato questa sera allo stadio Allianz di Torino il match fra Juventus e Atalanta. Sfida di Serie A di vitale importanza in chiave scudetto. Una partita che ha visto i bianconeri, in testa alla classifica sulle rivali con uno scontro diretto contro di importanza magistrale in chiave titolo di Campioni D’Italia. In campo sono scese due squadre affiatatissime e desiderose della vittoria. È stata una partita difficile ed entusiasmante. Il match è terminato 2-2. Due squadre che hanno dimostrato, nonostante i mesi di stop forzato e pochi match dal ritorno ufficiale post lockdown, di sapersi far trovare pronte davanti ai nuovi obiettivi e la necessità del ritrovato agonismo. Le due compagini fra le più importanti del calcio italiano si sono ritrovate e hanno visto le due squadre pareggiare. La Juventus sapeva dell’importanza di questo match, e proprio come detto dell’allenatore Maurizio Sarri in conferenza stampa, da qua in avanti nel cammino dei bianconeri prima della fine del campionato ogni risultato sarà fondamentale. Oggi la squadra ha portato a casa un pareggio con un risultato di 2-2. Ora il cammino verso la fine della stagione è sempre più insidioso, la Juventus deve a tutti i costi vincere lo scudetto della stagione 2019-2020: ogni match dovrà essere determinante e la squadra deve rimanere unita, su questo punto è stato chiaro anche lo stesso allenatore toscano. I bianconeri arrivavano da un buon momento pensando ai precedenti match vinti. L’Atalanta si è fatta trovare pronto con una sfida di sacrifico e coraggio contro la testa di serie Juventus che, invece, aveva bisogno di confermarsi dopo le belle vittorie in campionato e la bruttissima parentesi a Milano con la rovinosa sconfitta contro il Milan. I goal sono stati realizzati da Muriel, Malinovskiy e Ronaldo (doppietta)

Highlights Juventus-Atalanta 2-2 Serie A: video goal e sintesi

Nel video, gli highlights di Juventus-Atalanta, partita valida per la Serie A, sarà possibile vedere tutte le azioni salienti gratis su YouTube sul canale ufficiale della Lega Serie A TIM oppure direttamente su Sky Sport. Una partita intensa che ha visto combattere fino all’ultimo due realtà fra le più importanti del calcio italiano, i bianconeri hanno incontrato l’Atalanta allo stadio Allianz di Torino. Una partita intensa che ha visto i bianconeri pareggiare per 2.2 Clicca qui per vedere le azioni salienti del match

