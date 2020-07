Pellegrini è un giocatore che piace molto ai bianconeri. La clausola del suo contratto costa 30 milioni, cifra che il Psg sarebbe disposto a spendere:

Lorenzo Pellegrini è un calciatore che fa gola ad un sacco di squadre ai vertici europei. Sappiamo come i bianconeri siano da tempo interessati al profilo del centrocampista italiano, un interesse che nasce proprio dalla corte del direttore sportivo Fabio Paratici che non ha mai smesso di seguire il calciatore della capitale. Pellegrini è abile sia in fase di impostazione che in fase di interdizione. Molto robusto ma anche incredibilmente agile, tra le sue caratteristiche spiccano i tempi d’inserimento, una buona visione di gioco e un ottimo tiro dalla distanza. All’occorrenza può giocare anche nel ruolo da trequartista, esattamente la tipologia di mediano che piace a Maurizio Sarri e che, dunque, potrebbe davvero fare comodo al centrocampo bianconero del futuro. Un interesse che però vede coinvolti anche i parigini del Psg intenzionati a pagare la clausola inserita nel contratto del calciatore. Nel contratto di Pellegrini c’è una clausola rescissoria di 30 milioni di euro.

Pellegrini alla Juventus? Calciomercato: c'è anche il pressing del Psg

Stando a quanto scritto in un sondaggio di mercato de ‘Le10 Sport’, sul centrocampista italiano si legge di un fortissimo interesse da parte della società della capitale parigina. Il Ds Leonardo vuole rinforzare la mediana del Psg e fra i tanti profili, fra cui Sergej Milinkovic-Savic, spiccherebbe proprio il nome di Lorenzo Pellegrini. Ma c’è anche da ribadire la volontà dell’italiano di rimanere ancora alla Roma, squadra che l’ha lanciato e con cui trova molto affiatamento. L’obiettivo infatti è quello di rinnovare il suo contratto con la Lupa in scadenza nel 2022 togliendo o alzando la clausola rescissoria dei 30 milioni. Ma sappiamo anche come la Roma sia -attualmente- in uno stato di crisi economica e dunque potrebbe essere costretta a sacrificare alcuni dei suoi prezzi pregiati, proprio come Pellegrini. Per questo motivo i bianconeri rimangono vigili con la sempre insistente concorrenza del Psg.

