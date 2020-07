Non è certo uno dei momenti migliori per la Juventus, con due punti nelle ultime tre gare, ma almeno arrivano buone notizie dall’infermeria.

La prossima partita contro la Lazio del 20 luglio sarà quella chiave per la formazione bianconera, che ancora non ha certo chiuso il discorso scudetto. Tutt’altro. Bisognerà senz’altro lottare fino all’ultima giornata perché le rivali si stanno avvicinando. E per questo motivo il tecnico Sarri avrà bisogno delle energie di tutta la sua rosa.



Juventus, ecco come stanno Chiellini e Bentancur

Intanto arrivano buone notizie per Maurizio Sarri. Come si legge infatti sul sito internet della società bianconera, “Bentancur e Chiellini sono stati sottoposti questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno escluso lesioni muscolari. Le loro condizioni verranno valutate di giorno in giorno”. C’era apprensione riguardo questi due giocatori sui quali il tecnico conta molto per queste ultime gare di campionato.

Soprattutto per Chiellini questa è una stagione davvero complicata, nella quale più volte si è dovuto fermare a causa di infortuni più o meno gravi. Contro la Lazio dunque l’esperto difensore dovrebbe far parte dell’elenco dei convocati, anche se probabilmente si accomoderà in panchina.

