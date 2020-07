La Juventus sta guardando già al futuro? Sono tanti i rumors che circolano in queste ore attorno alla panchina di Maurizio Sarri. Che sta un po’ deludendo le aspettative dei tifosi insieme alla sua squadra.

I bianconeri sono primi in classifica ma stanno faticando tantissimo in questo periodo. Hanno perso la finale di Supercoppa Italiana e quella di Coppa Italia, e in Champions League sono chiamati ad una rimonta contro il Lione. Non è dunque da escludere che, nel caso in cui non arrivassero i risultati sperati, le strade del club e quella dell’allenatore potrebbero anche dividersi a fine stagione.



Juventus, Pirlo tra i possibili sostituti di Sarri

La lista dei candidati per il post-Sarri è davvero lunga e le ipotesi che stanno circolando sono le più svariate. Una di queste porta dritto ad una vecchia conoscenza dei tifosi bianconeri, vale a dire Andrea Pirlo. Ne è sicuro anche il giornalista Luigi Guelpa de “Il Giornale”, che su Twitter scrive “Chiuso il capitolo #Guardiola, impossibile arrivare a #Zidane o #Klopp, la #Juve ha le idee chiare per un eventuale cambio di rotta, Andrea #Pirlo”.

Chiuso il capitolo #Guardiola, impossibile arrivare a #Zidane o #Klopp, la #Juve ha le idee chiare per un eventuale cambio di rotta, Andrea #Pirlo. — Luigi Guelpa (@LuigiGuelpa) July 16, 2020

Anche Sportmediaset lo indica come uno dei possibili sostituti del tecnico toscano, se non subito quando scadrà il contratto di Sarri. L’ex centrocampista della Juve ha il vantaggio di conoscere bene l’ambiente, carisma e carattere non gli mancano di certo, ma sarebbe alla sua prima vera esperienza sulla panchina di una big. Al momento è lui comunque il prescelto per guidare la formazione Under 23 bianconera che milita in serie C

