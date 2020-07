Higuain per Dzeko è la nuova suggestione di mercato che è nata nelle ultime ore, l’attaccante argentino è molto stimato dalla squadra della Capitale

Come sappiamo la Juventus è a caccia di un nuovo attaccante per la prossima stagione, come abbiamo visto negli ultimi mesi il feeling con Higuain nonostante il Pipita garantisca sempre prestazioni di qualità, non sembra più essere solido e l’ipotesi addio a fine stagione è maggiore di una possibile permanenza in bianconero. Molte sono le suggestioni della Vecchia Signora per l’attacco ma poche, davvero, concrete. Con il nome di Milik sempre in polpe, ora la reale alternativa sembra proprio nel profilo di Edin Dzeko. L’ultima suggestione di mercato vedrebbe l’attaccante della Roma coinvolto in un maxi scambio proprio come il Pipita Higuain.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, per Paganini va monitorata la situazione relativa a Sarri

Higuain per Dzeko? Calciomercato: c’è l’ipotesi scambio con la Roma

Higuain già era stato corteggiato dalla Roma e potrebbe, dunque, trovare l’ennesima riconferma nel campionato italiano dopo la breve parentesi al Milan e la precedente con il Napoli. Higuain è un giocatore che saprebbe adattarsi perfettamente all’organico della Roma e piace all’allenatore Fonseca. Le ultime indiscrezioni parlano di un concreto interesse per arrivare ad un maxi scambio fra i due attaccanti. Un clamoroso scambio che potrebbe accontentare entrambe le società alla ricerca di forze fresche. La Juventus negli ultimi mesi ha dato dimostrazione di come risenta della mancanza di una vera punta, infatti, dopo l’addio di Mandzukic, la Juventus non ha più avuto un’altra punta oltre ad Higuain. Ora il nuovo scenario di mercato vedrebbe coinvolte le due società (già in ottimi rapporti) propense ad uno scambio dei cartellini dei due attaccanti. Suggestione interessante che dovrà, però, fare i conti con cosa sceglierà di fare Milik del Napoli, che per il momento rimane comunque la priorità in entrata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, altro spiazzante blackout. Conte ora dà ansia a Sarri…

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK