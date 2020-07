Calciomercato Juventus, due piste per Douglas Costa

Il calciomercato Juventus è solo all’inizio. Acquisti e cessioni per rendere sempre più forte la formazione bianconera. Il club si è già mosso in grande anticipo prendendo Kulusevski e Arthur. Ma servono anche altri elementi e per questo motivo potrebbe essere sacrificato qualche calciatore per far cassa.

Il brasiliano con Sarri non è un titolare fisso, spesso però subentra dalla panchina e fa la differenza grazie alle sue indiscusse qualità.

LEGGI ANCHE –>Juventus, Arthur non convocato dal Barcellona: è infortunato?

Calciomercato Juventus, il City vuole Douglas Costa

I club che ammirano il calciatore brasiliano non mancano di certo è uno di questi è il Manchester City di Pep Guardiola. Che ha avuto il via libera per partecipare alla prossima edizione della Champions League e anche per questo motivo intende rinforzarsi sul mercato. Gli inglesi in questa stagione hanno avuto un gap importante inoltre in patria dal Liverpool e vogliono colmare la differenza.

Per questo motivo – come riporta Tuttosport in prima pagina – uno dei calciatori finiti nel mirino è proprio Douglas Costa. Che con la sua velocità potrebbe mandare in tilt i difensori inglesi. Tuttavia c’è anche un altro club che pare essere interessato al brasiliano ed è un altro top club europeo, vale a dire il Psg. Anch’esso sempre alla ricerca di grandi campioni.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, Zaniolo? Ecco quali sono le condizioni

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK