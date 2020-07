Calciomercato Juventus, ecco l’offerta per Zapata

Nel prossimo Calciomercato Juventus una delle priorità è quella di trovare un nuovo giocatore, un bomber di spessore che possa fare la differenza in serie A e in Europa.

Sfumato Icardi, le attenzioni si sono spostate altrove. In pole position sembra esserci Milik, bomber polacco del Napoli, ma la Juventus ha ovviamente anche altre opzioni. Una di queste porta a Jimenez del Wolverhampton, ma il nome caldo dell’ultima ora è quello di Duvan Zapata. Calciatore che sta facendo benissimo con l’Atalanta, segnando tanti gol, con il vantaggio di conoscere già molto bene anche la serie A.

Calciomercato Juventus, Zapata nel mriino

Non è un nome nuovo quello di Duvan Zapata, che era stato già accostato ai bianconeri nel corso delle scorse settimane. Ma ora ci sarebbe l’offerta da parte del club all’Atalanta per arrivare al calciatore. A rivelarlo è il Corriere dello Sport in prima pagina.

Paratici avrebbe infatti fatto un passo avanti con l’Atalanta per arrivare a Zapata, mettendo sul piatto una somma di trenta milioni di euro più il cartellino del portiere Perin. Gli orobici infatti sarebbero pronti a mettere sul mercato l’estremo difensore Gollini e dunque Perin potrebbe essere una valida opzione per la porta.

