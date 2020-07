Il prossimo calciomercato Juventus verterà soprattutto sull’arrivo di un nuovo centravanti, un bomber che riesca a sfondare il muro dei venti gol in campionato.

Sono diversi i nomi che stanno circolando in questi giorni come possibili obiettivi dei bianconeri. In pole position c’è sempre Milik, attaccante del Napoli, ma alla lista si sono aggiunti anche Jimenez del Wolverhampton e Duvan Zapata dell’Atalanta. Per il quale la Juve sarebbe pronta a mettere sul piatto 30 milioni di euro più il cartellino di Perin.

Calciomercato Juventus, Zapata vale 80 milioni

Come riporta Tuttosport, l’attaccante dell’Atalanta Duvan Zapata ha una valutazione davvero importante. Gli orobici lo pagarano 24 milioni alla Sampdoria ma da quel momento in poi il bomber colombiano è davvero esploso. A suon di gol si è preso tante copertine in serie A e per questo motivo il suo valore di mercato è davvero molto alto.

L’Atalanta non ha necessità di far cassa, tanto più che giocherà anche la prossima Champions League, torneo che garantisce sempre degli introiti importanti. E dunque non ha intenzione di cedere il suo gioiello. Tuttavia difficilmente prenderà in considerazione le avance della Juventus se non per 80 milioni di euro. Sarebbe infatti questa la valutazione che i nerazzurri fanno del loro attaccante.

