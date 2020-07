Juventus e Inter starebbero lavorando ad un nuovo super scambio fra giocatori. Le due società potrebbero venirsi incontro per intavolare la trattativa

Juventus e Inter potrebbero venirsi incontro per intavolare un super scambio fra giocatori. Le due società avrebbero valutato l’ipotesi di uno scambio di cartellini fra due giocatori. I bianconeri devono necessariamente rinforzarsi in difesa, infatti, giusto ieri, abbiamo appurato che molto probabilmente De Ligt a fine stagione dovrà operarsi e Chiellini è ancora fermo per infortunio. Qualora infatti i bianconeri si ritrovassero senza i due centrali, la necessità di un rinforzo sarebbe opportuna. Ecco che, dunque, le due società stanno lavorando ad un maxi scambio di cartellini. Infatti nei recenti sondaggi di mercato si sta parlando di uno scambio fra il centrocampista francese della Juventus, Matuidi per il difensore centrale dell’Inter Godin. Un operazione che porterebbe beneficio ad entrambe le società.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, Tardelli: “Complotti? Conte cerca sempre nemici”

Calciomercato Juventus, scambio a sorpresa con l’Inter: i dettagli

Uno scambio, che come dicevamo poc’anzi, darebbe benefici ad entrambe le società. Tutti e due i giocatori non sembrano più rientrare nei piani dei rispettivi allenatori, quindi, la trattativa messa in piedi darebbe benefici anche ai giocatori stessi. Matuidi nonostante gli anni sempre di qualità in bianconero non sembra essere più il preferito di Sarri che preferisce giocatori di tecnica e dinamicità maggiore per favorire lo stile di gioco adottato dal nuovo allenatore bianconero. Conte sta cercando, invece, difensori centrali adattabili di più alla sua tattica 3-5-2 diventata -ormai- un suo tratto distintivo. Ora ci sarà da capire come agiranno le società in tal senso, ma gli ultimi sondaggi di mercato parlano dell’idea di scambio fra Matuidi e Diego Godin. Nonostante le due società siano rivali nella corsa scudetto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Jimenez alla Juventus, Calciomercato: l’assist è di Mendes

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK