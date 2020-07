Marco Tardelli a Domenica Sportiva ha commentato le parole dell’allenatore dell’Inter, Antonio Conte nel dopo gara di Roma-Inter.

Marco Tardelli ha parlato negli studi di “Domenica Sportiva” intervenuto subito dopo le parole dell’allenatore dell’Inter Antonio Conte nel post gara di Roma-Inter finito con un pareggio. Tardelli ha anche parlato di Antonio Conte che proprio nel post gara si è lamentato con i giornalisti parlando anche di complotto per un “calendario folle, fatto per mettere in difficoltà l’Inter”. Ieri sera infatti la partita fra Roma e Inter è finita con un pareggio salvato in extremis da un rigore di Lukaku che ha sancito il definitivo 2-2. Un risultato che garantisce ai bianconeri il +5 in classifica, con la possibilità di allungare questa sera alle 21.45 nella super sfida contro la Lazio.

Juventus, Tardelli: “Complotti? Conte cerca sempre nemici”

Nel post gara di Roma-Inter l’allenatore nerazzurro Antonio Conte si è lamentato con la stampa sostenendo che questo calendario è folle e sembra fatto apposta per mettere in difficoltà l’Inter. A commentare le parole dell’allenatore ci ha pensato l’ex leggenda bianconera Marco Tardell nello studio di “Domenica Sportiva”. Ecco le sue parole: “Antonio Conte parla di complotti? Anche alla Juventus diceva le stesse cose, nulla di nuovo. Tutti ce l’avevano con la Juventus. Ora ce l’hanno tutti con l’Inter. Lui ci gioca su queste cose. Conte ha sempre cercato dei nemici per creare un gruppo e tenerlo compatto. Nulla di strano, Conte è fatto così“.

