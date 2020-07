Il procuratore di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes è il tramite per arrivare al grande colpo in attacco per il dopo Higuain: Raul Jimenez. Lo scenario:

Raul Jimenz è il grande colpo in attacco che sta cercando la Juventus. Su di lui sarebbe convinto anche il direttore sportivo Fabio Paratici che sta cercando un effettivo rimpiazzo per la prossima stagione in attacco. Jimenez potrebbe arrivare grazie al procuratore di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes. Un motivo in più per certificare qualità ma soprattutto il partner ideale da affiancare a CR7 in attacco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus-Lazio, le probabili formazioni: le scelte di Sarri

Jimenez alla Juventus, Calciomercato: l’assist è di Mendes

Stando agli ultimi sondaggi di mercato, la Juventus si sta muovendo contemporaneamente su diversi profili, per raccogliere la difficile eredità di Higuain, destinato, come sospettiamo, a lasciare Torino alla fine di questa estate.

Milik rimane l’obiettivo primario: il calciatore è voluto principalmente da Sarri e leggermente defilati rimangono Dzeko e Lacazette. Su Zapata invece l’Atalanta spara grosso e per il pupillo di Gasperini la dea chiederebbe addirittura 80 milioni. Dunque nelle ultime ore, stando quanto a quanto si legge su Tuttosport, il direttore sportivo Fabio Paratici spingerebbe alla grande per il profilo dell’attaccante messicano Raul Jimenez. La Juventus avrebbe inoltre già fatto un primo tentativo con il Wolverhampton, che avrebbe declinato al mittente l’ipotesi di contropartite tecniche come Ramsey e Rugani. La Vecchia Signora però non sembra arrendersi anche visto l’ottimo rapporto con Jorge Mendes, procuratore di Ronaldo e consulente sul mercato inglese. Grazie al super agente la Juventus potrebbe avere una canale privilegiato per arrivare all’obiettivo Jimenez, tenendo sempre in considerazione le diverse richieste dei maggiori club europei come il Manchester United che è molto interessata all’acquisto dell’attaccante messicano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juve, questo Dybala è intoccabile: la Joya non può essere sostituito

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK