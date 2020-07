I bianconeri sarebbero pronti ad avanzare un’offerta per il mediano del Villareal Zambo Anguissa. C’è però da fare i conti con il Real Madrid

La Juventus è interessata al mediano Zambo Anguissa che verrà riscattato dal Villareal dal Fulham per 25 milioni. Il giocatore verrà poi nuovamente messo sul mercato per permettere agli spagnoli una buona plusvalenza. Il classe ’95 camerunese è già entrato fra i nomi più interessanti in Liga ed è stato inserito nella top 11 dei migliori giocatori grazie alle sue prestazioni sempre di qualità. Anguissa è un vero muro davanti alla difesa, che garantisce qualità ma soprattutto continuità. Un giocatore che sembra aver richiamato l’interesse, oltre che dei bianconeri, anche del Real Madrid proprio per volere di Zinedine Zidane.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, due alleati per due attaccanti: gli scenari

Anguissa alla Juventus? Calciomercato: bianconeri pronti all’offerta

Un colpo che sembra avere anche il benestare del direttore sportivo Fabio Paratici che sta monitorando attentamente la situazione. Il giovane mediano verrà riscattato con diritto dal Villareal che è intenzionato a pagare i 25 milioni affinché possa garantirsene definitivamente il cartellino, per poi reinvestirlo sul mercato tentando la maxi plusvalenza. La Juventus è molto interessata a questo profilo, ma oltre ai bianconeri ci sono anche club di caratura internazionale come il Real Madrid, per volere del suo allenatore Zinedine Zidane e i francesi del Psg, alla ricerca di un grande colpo proprio nel ruolo della mediana.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, deciso il futuro di Khedira

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK