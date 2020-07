La Juventus ha due alleati per i due colpi in attacco, infatti i bianconeri sono alla ricerca di un nuovo attaccante per il dopo Higuain

Due nomi con due alleati di mercato. La Juventus si appresta al grande colpo in attacco per sostituire, come sembra, il partente Gonzalo Higuain. Come sappiamo da diversi mesi i bianconeri stanno inseguendo più profili con due nomi che sembrano, al momento, aver decisamente scavalcato le gerarchie. Il primo è naturalmente quello dell’attaccante polacco del Napoli, Milik. Il nome che più vorrebbe l’allenatore toscano Maurizio Sarri avendolo già allenato in passato al Napoli, e il secondo è quello del messicano dei Wolves, Jimenez.

Calciomercato Juventus, due alleati per due attaccanti: gli scenari

Fabio Paratici spingerebbe alla grande per il profilo dell’attaccante messicano Raul Jimenez. La Juventus avrebbe inoltre già fatto un primo tentativo con il Wolverhampton, che sembra abbia declinato al mittente l’ipotesi di contropartite tecniche come Ramsey e Rugani. La Vecchia Signora però non sembra arrendersi anche visto l’ottimo rapporto con Jorge Mendes, procuratore di Ronaldo e consulente sul mercato inglese. Grazie al super agente la Juventus potrebbe avere una canale privilegiato per arrivare all’obiettivo Jimenez, tenendo sempre in considerazione le diverse richieste dei maggiori club europei come il Manchester United che è molto interessata all’acquisto dell’attaccante messicano. Raul Jimenz è il grande colpo in attacco che sta cercando la Juventus. Su di lui, come dicevamo, ci sarebbe anche il benestare del direttore sportivo Fabio Paratici che sta cercando un effettivo rimpiazzo per la prossima stagione in attacco. Jimenez potrebbe arrivare grazie al procuratore di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes. Un motivo in più per certificare qualità ma soprattutto il partner ideale da affiancare a Cristiano Ronaldo in attacco. Ma rimane sempre calda la pista Arkadiusz Milik. Nella trattativa con l’attaccante polacco potrebbe rivelarsi fondamentale l’aiuto di Fali Ramadani, che ha un ottimo rapporto con la società partenopea e il presidente Aurelio De Laurentis.

