Molto probabilmente Sami Khedira a fine stagione lascerà i bianconeri per sposare la nuova avventura in Qatar. Il centrocampista tedesco è attualmente per fermo per infortunio m a fine stagione, almeno stando alle ultime indiscrezioni di mercato, potrebbe lasciare Torino per andare in Qatar, campionato che ha già accolto, tra gli altri, due ex bianconeri: Mario Mandzukic e Mehdi Benatia. Il 33enne tedesco della Juventus ha un contratto in scadenza a giugno 2021.

Calciomercato Juventus, deciso il futuro di Khedira

Purtroppo il giocatore è stato spesso fermo per infortunio, anche quest’anno ha totalizzato poche presenza, solo diciotto nella stagione in corso. La Juventus dunque sta pensando alla cessione anche prima della fine del contratto che lo vedrebbe in bianconero ancora per un anno, infatti il contratto di Sami Khedira ha come data di scadenza giugno 2021. Il calciatore anche se è stato fermo per diverso tempo ha già scritto la storia della Juventus. Arrivato nel 2015 dopo la risoluzione del contratto con il Real Madrid, Sami Khedira potrebbe, dopo 5 anni lasciare i bianconeri e sposare una nuova casa nel nuovo campionato del Qatar.

