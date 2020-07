Il futuro della stella della Roma, Zaniolo è sempre più lontano della Roma. Il giocatore sembra apprezzare le lusinghe dei bianconeri. Si può chiudere?

Ormai il futuro di Nicolò Zaniolo non sembra più vicino alla Roma. Il giocatore è però un autentico idolo dei tifosi, che già ne stanno tessendo le lodi come capitan futuro, l’erede designato di Francesco Totti. Un’eredità – di certo – non semplice ma che visti i risultati stanno dando ragione ai supporter giallorossi. Sappiamo per come la Roma in questo periodo – non di certo roseo dal punto di vista economico – abbia necessità di sfoltire la rosa proprio per rientrare nei bilanci economici e una cessione illustre potrebbe risultare indispensabile. Ecco, dunque, che la Juventus e Fabio Paratici potrebbero farsi avanti proprio per portare a termine il colpo che inseguono da parecchio tempo. A confermare la possibilità di un addio dalla Roma ci ha pensato “Sportmediaset” con un indiscrezione di mercato che allontana sempre di più il centrocampista dalla Capitale per de problemi interni fra giocatore e società.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, i tifosi sceglieranno la nuova veste del pullman della squadra

Zaniolo alla Juventus. Calciomercato: lusingato dai bianconeri

Infatti proprio un sondaggio di Sportmediaset si parla di Zaniolo “lusingato dal grande interesse dei bianconeri”. Un interesse che, appunto, c’è da tanto tempo e che conferma il grande obiettivo del direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici. Sempre nel sondaggio si legge di una sorta di separazione in casa che allontanerebbe sempre di più il giovane italiano dalla Roma, ma resta comunque la difficile risoluzione della situazione legata ad un altro anno di contratto con la società giallorossa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Milik alla Juventus? Calciomercato: Gattuso acconsente allo scambio

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK