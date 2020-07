Il giocatore è preoccupato per il suo infortunio e teme di non essere più protagonista, prima di un addio a fine stagione che sembra sempre più concreto

Il Pipita è preoccupato per la sua forma fisica, infatti, dopo che nella scorsa partita il giocatore doveva scendere in campo da titolare contro la Lazio, all’ultimo, un acciacco fisico ha impedito che il Pipita scendesse in campo fermandolo proprio nel riscaldamento. Gonzalo Higuain come sappiamo molto probabilmente, salvo sorprese, a fine stagione lascerà la Juventus e la sua preoccupazione maggiore è proprio quella di riuscire a dare gli ultimi contributi alla sua squadra prima dell’inevitabile addio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Tacchinardi, Gentiele e Ravanelli: «Juventus, servono sette acquisti»

Juventus, Higuain: il giocatore è preoccupato per il suo infortunio

Il Pipita non ambisce certo ai numeri record che aveva dimostrato, diventando capocannoniere proprio con Sarri nel Napoli, con 36 gol effettivi. L’obiettivo di Higuain è quello di portare a termine una stagione nella quale possa dare un suo contributo, ma purtroppo gli acciacchi fisici sembrano averlo fermato nuovamente. Nei prossimi giorni si valuterà lo stato di evoluzione della sua lombalgia, che già l’aveva infastidito a febbraio. Ora Higuain sta facendo terapie per cercare sollievo a quel mal di schiena fastidioso, ma molto difficilmente disputerà la partita contro l’Udinese per la trasferta a Udine.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Jorginho alla Juventus, in arrivo novità per il regista del Chelsea

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK