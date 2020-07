Calciomercato Juventus, Marotta beffa Paratici con due colpi

Il calciomercato Juventus continua ad essere uno degli argomenti più caldi del momento, anche se la formazione bianconera a breve potrebbe tagliare il traguardo del nono scudetto consecutivo.

I bianconeri hanno intenzione di rinforzare ovviamente l’organico per restare al top in Italia e in Europa. Ma due possibili obiettivi della squadra torinese starebbero per accasarsi ad una delle rivali per il titolo.

LEGGI ANCHE –>>Bernardeschi, cambio di agente per lasciare la Juventus

Calciomercato Juventus, l’Inter su due giocatori del Chelsea

Il giornalista Maurizio Pistocchi su Twitter ha pubblicato una importante indiscrezione che riguarda l’Inter e, di riflesso, anche la Juventus. “La Bomba di oggi: Kantè + Emerson Palmieri all’Inter grazie alle cessioni di Skriniar (Psg o ManchUtd) e Brozovic (Liverpool)” ha scritto sul social. Dunque i nerazzurri sarebbero pronti a mettere a segno due importanti colpi, con Marotta pronto a beffare Paratici su quelli che potevano essere due obiettivi anche della Juventus.

Kantè è un mediano che recupera molti palloni, un giocatore che Sarri apprezza molto e che conosce per averlo avuto alle sue dipendenze al Chelsea. E forse la Juventus è ancor di più interessata a Emerson Palmieri, laterale sinistro con ottime doti offensive, pure lui guidato da Sarri nell’esperienza londinese. Quella di ingaggiare un laterale sinistro è una delle priorità della Juventus nel prossimo calciomercato e per questo motivo

💣 La Bomba di oggi: Kantè + Emerson Palmieri all’Inter grazie alle cessioni di Skriniar (Psg o ManchUtd) e Brozovic (Liverpool) 💣 pic.twitter.com/XjkMi2ZZZz — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) July 23, 2020



LEGGI ANCHE —>>Calciomercato Juventus, le contropartite per Chiesa

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK