Dalla Spagna arrivano voci secondo cui la Juve sarebbe pronta al grande colpo in attacco, infatti si tratta per Raul Jimenez: 50 milioni più Bernardeschi

Sembra che ormai la Juventus abbia scelto il suo bomber per la prossima stagione. Dalla Spagna continuano ad insistere sul colpo Raul Jimenez. Infatti i bianconeri starebbero già sondando il colpo per il dopo Higuian, inizialmente in polpe sembrava l’attaccante polacco del Napoli, Milik. Ora la gerarchia è cambiata è proprio grazie all’ausilio del super agente di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, ecco che potrebbero chiudere il colpo per il grande attaccante. Ci sarebbe già un’offerta, ecco tutti i dettagli:

Calciomercato Juventus, 50 milioni più Bernardeschi: arriva il bomber

Sembra infatti che in Spagna, come riportato anche in un sondaggio di mercato di Calciomercato.it i bianconeri siano pronti a chiudere per l’attaccante messicano e avrebbe già stipulato un’offerta da avanzare alla squadra inglese detentrice del suo cartellino. La Juventus infatti metterebbe sul piatto delle trattative il cartellino di Federico Bernardeschi più 50 milioni di euro. Un’offerta complessiva che dovrebbe ammontare in totale sugli 80 milioni di euro. La Juventus infatti vorrebbe tutelarsi per superare così l’ardua concorrenza del Manchester United che è pronta, altrettanto, a chiudere per l’attaccante messicano.

