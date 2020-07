Da ieri circolano voci secondo cui il padre di Messi sarebbe a Milano per trattare con l’Inter un possibile trasferimento del figlio in nerazzurro

Da ieri circolano voci di mercato secondo cui il padre della Pulce argentina Lionel Messi sarebbe a Milano per trattare con la dirigenza dell’Inter un trasferimento del figlio in maglia nerazzurra per la prossima stagione. Un colpo che sarebbe proprio richiesto dal presidente Zhang alla ricerca di un equilibrio nel campionato e ufficializzare – di conseguenza – la vera armata anti Juventus per la prossima stagione. Messi all’Inter è ancora una suggestione ma nel caso i nerazzurri dovessero -realmente- valutare l’ipotesi di prendere l’altro campionissimo e eterno rivale di Cristiano Ronaldo, il campionato di Serie A potrebbe davvero diventare scoppiettante.

Calciomercato, Messi all’Inter? Zhang crea l’armata anti Juventus

Un super colpo creato per destabilizzare il dominio bianconero degli ultimi anni e rendere sempre più competitivo il campionato di Serie A. Una suggestione che però potrebbe anche tramutarsi in realtà concreta. Come sappiamo Messi sarebbe in una situazione un po’ ambigua con il Barcellona, il rinnovo del giocatore è ancora in stand-by e i rapporti con l’attuale allenatore blaugrana non sembrano idilliaci, una possibile avventura all’estero non sarebbe da escludersi per il campione argentino, ma nell’eventuale addio dal Barcellona ci sarebbe -certamente- anche la corte delle big della Premier League. Infatti il campionato inglese potrebbe essere l’altra grande suggestione della Pulce, ma sappiamo come la rivalità sportiva con Cristiano Ronaldo abbia un legame stretto basato su record fantascientifici. L’idea di incontrare il suo grande rivale potrebbe veicolare l’attaccante verso la Serie A.

