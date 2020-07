Calciomercato Juventus, all in su Jorginho: ecco l’offerta

Jorginho alla Juventus, calciomercato: il centrocampista brasiliano piace tanto alla dirigenza bianconera, che sarebbe entrata nell’ordine di idee di inserire delle contropartite per abbassare l’esborso. Proposto Ramsey, ma il Chelsea dice no. Possibile prestito con obbligo di riscatto?

CALCIOMERCATO JUVENTUS JORGINHO CHELSEA OFFERTA/ La Juventus fa sul serio per Jorginho. Secondo quanto rivelato da TMW, infatti, il centrocampista brasiliano è in cima alle preferenze di Maurizio Sarri, che lo ha già allenato al Napoli. I bianconeri stanno cercando di trovare l’accordo con il Chelsea: impresa non semplice, dal momento che i Blues valutano il proprio mediano circa 60 milioni di euro. Paratici sta provando a limitare la parte cash attraverso l’inserimento di qualche contropartita: nelle scorse ore si è fatto il nome di Ramsey, anche se il gallese potrebbe essere usato come pedina di scambio per Calhanoglu. La trattativa si preannuncia in salita, e potrebbe sbloccarsi qualora i bianconeri dovessero fare un paio di cessioni importanti: in questo senso, l’eventuale addio di Bernardeschi o Douglas Costa potrebbe agevolare il tutto. Sono attesi importanti aggiornamenti nel corso delle prossime ore.

Potrebbe interessarti anche–> Calciomercato Juventus, Gosens parla dei bianconeri

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK