Juventus, le condizioni di Dybala e Danilo: ecco come stanno

La Juventus ha vinto lo scudetto e dunque adesso potrà concentrarsi, più che sulle ultime due gare di campionato, sul match di Champions League contro il Lione. Tuttavia mister Sarri deve fare i conti con i tanti infortuni che hanno colpito la sua rosa nell’ultimo periodo.

Ultimi quelli di Danilo e Dybala, che hanno lasciato anzitempo il campo nel match vinto contro la Sampdoria di Ranieri. La sfida che ha regalato il nono tricolore consecutivo ai bianconeri. C’è grande apprensione tra i tifosi per capire se i due giocatori riusciranno a recuperare in tempo per la Champions League.

Juventus, ecco come stanno Dybala e Danilo

“Paulo Dybala è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato un’elongazione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno. Anche Danilo è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che sono risultati negativi” si legge sul sito internet della società bianconera.

Dybala dunque difficilmente lo si vedrà in campo nelle prossime due gare dei bianconeri, probabilmente il suo recupero procederà con calma. Discorso diverso per Danilo, che comunque nel prossimo match potrebbe rimanere precauzionalmente fuori.

