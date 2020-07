Un giocatore del Real Madrid è stato riscontrato positivo al Covid-19. L’attaccante Mariano è risultato positivo al Coronavirus

Un giocatore del Real Madrid, per la precisione l’attaccante Mariano è stato riscontrato positivo al Coronavirus. Quanto riferito dal portale “Onda Cero” un calciatore della rosa delle merengues è risultato positivo al Covid-19. L’attaccante infatti è risultato positivo all’ultimo test pre allenamento di ieri. Ora il giocatore non si è allontanato ed è isolato in casa a Madrid.

Coronavirus, Real Madrid: giocatore positivo al Covid-19

Il giocatore del Real Madrid stando a quanto riportato anche su “El Chiringuito TV” e poi ripreso anche in un sondaggio di Calciomercato.it è stato riscontrato positivo al Coronavirus dopo una serie test fatti ai giocatori come di default prima degli allenamenti di ieri. Come sappiamo una brutta tegola per il Real Madrid fresco del titolo della Liga, che dovrà affrontare il prossimo 7 agosto il Manchester City nel ritorno degli ottavi di Champions League.

