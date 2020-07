I bianconeri sarebbero pronti a chiudere il russo Miranchuk, il classe 1995 russo della Lokomotiv Mosca piace molto alla Vecchia Signora

I bianconeri sarebbero pronti ad affondare il colpo per il russo per Alexej Miranchuk, centrocampista offensivo classe 1995 della Lokomotiv Mosca. Il giocatore era già stato, da tempo, osservato speciale di alcune big della Serie A: in primis il Milan, infatti giusto qualche mese fa il centrocampista era stato proprio offerto alla società milanese ma ora i piani di mercato sembrano i differenti con i bianconeri che dovranno -necessariamente- rinforzi nella fase offensiva, soprattutto se dovessero uscire giocatori come Bernardeschi e Douglas Costa.

Miranchuk alla Juventus? Calciomercato: i bianconeri vogliono chiudere

Il centrocampista offensivo è un profilo che potrebbe fare comodo ai bianconeri sia per un motivo di adattabilità all’idea di gioco di Sarri fondata su fraseggi e dinamicità, sia per una questione numerica, infatti i bianconeri dovessero cedere alcuni dei giocatori della rosa titolare dovranno necessariamente rinforzi su più fronti, specialmente quello della mediana. Alexej Miranchuk potrebbe infatti essere una -reale- alternativa sul mercato a Nicolò Zaniolo visto proprio il profilo simile. Miranchuk è salito alla ribalta del calcio europeo grazie, purtroppo, anche ai due gol segnati ai bianconeri nella doppia sfida di Champions League. Un giocatore che piace molto in Serie A al Milan ma che per il momento avrebbe i bianconeri in polpe.

