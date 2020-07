Il centrocampista brasiliano vuole lasciare la Spagna smettendo così già anticipatamente di giocare per i catalani. Ecco cosa sta succedendo:

Arthur Melo vuole lasciare la Spagna. Il centrocampista brasiliano acquistato dalla Juventus nel maxi scambio con Pjanic ha già informato il club catalano che non ha nessuna intenzione di tornare in Spagna e, dunque, molto probabilmente non vuole nemmeno giocare e allenarsi per la fase finale della Champions League preferendo rimanere, invece, in Brasile. Una rottura totale quella fra il Barcellona e il centrocampista. Ora il club catalano è su tutte le furie ed è già intenzionato a prendere seri provvedimenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus campione d’Italia, Emre Can fa i complimenti ai bianconeri

Juventus, Arthur-Barcellona è rottura totale: vuole lasciare la Spagna

Arthur infatti non avrebbe ricevuto nessuna autorizzazione a fermarsi in Brasile dopo i giorni che erano stati scelti per le vacanze. Il calciatore infatti non si è presentato ai test del Covid che precedono, come da prassi, la ripresa degli allenamenti proprio in vista della Champions League. Ora se il calciatore brasiliano non dovesse -realmente- tornare in Spagna come dice, la società blaugrana potrebbe prendere serie provvedimenti. Infatti come riportato dal quotidiano sportivo spagnolo “Mundo Deportivo” Arthur avrebbe già comunicato alla società blaugrana di non voler più giocare il finale di stagione con loro. Visto che, secondo proprio il sondaggio fatto dal quotidiano spagnolo, la società blaugrana avrebbe costretto il calciatore ad accettare un trasferimento alla Juventus da lui non voluto e cercato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Danilo via dalla Juve, calciomercato: per l’esterno brasiliano probabile la cessione

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK