Danilo via dalla Juve, calciomercato: per l’esterno brasiliano probabile la cessione

Calciomercato Juventus, Danilo ha deluso le aspettative e salvo improvvisi colpi di scena potrebbe essere ceduto a fine stagione. La dirigenza bianconera per lui valuta offerte intorno ai 15 milioni di euro.

CALCIOMERCATO JUVENTUS DANILO CESSIONE/ Una delle note dolenti in casa Juventus di questa stagione risponde al nome di Danilo. Il terzino brasiliano ha deluso le aspettative, non riuscendo quasi mai ad incidere. E dire che la sua avventura in bianconero era iniziata nel migliore dei modi, con il goal lampo siglato contro il Napoli. Tuttavia, con il passare delle partite, l’ex laterale del Manchester City è apparso sempre più distratto, scavalcato nelle gerarchie da Cuadrado, che ha assicurato maggiore spinta ed incisività. Tanti gli errori frutto di mancanza di concentrazione del laterale verde oro, che ora rischia seriamente di essere ceduto. Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza bianconera chiederebbe per Danilo una cifra compresa tra i 15-20 milioni di euro: il fatto che Paratici segua da molto vicino la situazione relativa ad Alaba, è sicuramente indicativo del fatto che il futuro di Danilo sembra essere sempre più lontano dall’orbita bianconera.

