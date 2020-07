Calciomercato Juventus, non solo Milik: ecco l’altro nome per l’attacco

I bianconeri sembrano aver raggiunto l’accordo con l’attaccante polacco del Napoli, ma non sarebbe l’unico attaccante in arrivo in bianconero.

Con l’affare Milik che sembra, ormai, in dirittura d’arrivo con una chiusura sempre più vicina, la Juventus e il direttore sportivo Fabio Paratici non intendono fermarsi. L’obiettivo è avere, oltre al polacco, anche un’altra valida alternativa per il reparto offensivo della rosa di Maurizio Sarri. Con il probabile addio di Higuain a fine stagione, i bianconeri non vogliono farsi trovare impreparati e starebbe quindi pianificando un doppio colpo in entrata.

Sono ovviamente tanti i profili in gioco ma due nomi sembrano aver scavalcato qualsiasi gerarchia. Infatti -nonostante- Milik sembra ormai ad un passo dai bianconeri anche secondo le quote Snai, i bianconeri starebbero pianificando un altro grande colpo nel reparto offensivo. La dirigenza bianconera avrebbe sempre un chiodo fisso ed è il messicano Raul Jimenez. Il messicano dei Wolves è un pallino di Paratici ed è sotto contratto con la squadra inglese fino all’estate del 2023. Ma non ci sarebbe solo lui nella lista di Paratici, infatti, è sempre presente anche il nome di Duvan Zapata dell’Atalanta, un giocatore certamente adattabile con la rosa bianconera, ma i bergamaschi sparano alto e chiedono non meno di 60 milioni di euro. Fra i due litiganti c’è sempre il terzo in comodo e se fosse proprio Alexandre Lacazette dell’Arsenal? I nomi sono questi e la volontà della società bianconera è quella di chiudere anche per un altro attaccante oltre al già quasi certo Milik.

