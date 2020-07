Tra poche ore arriverà la firma di Andrea Pirlo come nuovo allenatore della Juventus Under 23. Una nuova avventura per il professore

#Pirlo in queste ore firmerà il contratto che lo porterà ad allenare la #Juventus Under 23 // Pirlo is ready to sign his contract as coach of Juventus Under 23 ✍️⚪️⚫️ @Goalitalia @Goal 👉 https://t.co/KuK5pHJuui

📱 @GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) July 29, 2020

Andrea Pirlo sarà il nuovo allenatore della Juventus Under 23. A confermarlo anche Romeo Agresti su Twitter che scrive che fra poche ore il “professore” come -ormai- si faceva chiamare da calciatore, firmerà per la società bianconera un contratto che lo farà sedere sulla panchina della Juventus Under 23.

Juventus, tra poche ora la firma di Pirlo come nuovo allenatore

L’ex fenomenale centrocampista della Juventus, Andrea Pirlo sarà il nuovo allenatore della Juventus Under 23. Fra poche ore dovrebbe arrivare la firma ufficiale. Una nuova avventura per Pirlo che da allenatore passa direttamente sulla panchina della Juventus.

