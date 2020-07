Juventus-Roma, Rabiot disponibile ma tutto dipende da Sarri

La Juventus pensa subito al prossimo match di campionato contro la Roma, che si giocherà sabato sera. Ma quali saranno le scelte di Maurizio Sarri?

La formazione bianconera ha infatti già vinto il titolo e il tecnico sta pensando ad un ampio turnover, perché all’orizzonte c’è l’ottavo di finale di Champions League contro il Lione. E l’obiettivo è quello di far recuperare le energie ai suoi uomini dopo questo dispendioso tour de force. Addirittura Sarri ha manifestatato l’intenzione, forse con un pizzico di vena polemica, di schierare tutta la squadra Under 23. «Problemi dal punto di vista fisico? Ce li ha creati la Lega. Giochiamo 5 partite in 12 giorni. Vediamo in che condizioni saremo, ma contro la Roma potrei anche schierare l’Under 23 per recuperare la condizione» ha detto l’allenatore bianconero.

LEGGI ANCHE –>>Juventus, tutto su Luca Zanimacchia, il talento che ha esaltato i tifosi

Juventus, Rabiot ha scontato la squalifica

In attesa di capire quali saranno le scelte di Sarri, ci sarà comunque il sicuro rientro di Rabiot dopo la squalifica. Assente invece Pjanic, squalificato proprio come il tecnico bianconero che dunque non sarà in panchina. Nel frattempo, come riporta il sito ufficiale della Juventus: “Per preparare la sfida con i giallorossi, la squadra, dopo essere rientrata in nottata da Cagliari, è scesa in campo questa mattina al JTC Continassa: lavoro di scarico per chi ha giocato alla Sardegna Arena, lavoro tecnico e di possesso palla per il resto del gruppo. Domani l’allenamento è in programma al pomeriggio”.

LEGGI ANCHE –>Sarri annuncia: “Contro la Roma potrebbe giocare l’Under 23”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK