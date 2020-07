Tony Damascelli, nel suo editoriale su “Radio Radio” ha analizzato la partita di ieri sera contro il Cagliari soffermandosi anche sullo stato di Ronaldo

Nel suo editoriale Damascelli non è andato leggero sulla prestazione dei bianconeri ieri in terra sarda, infatti la Juventus, nonostante un titolo di Campioni d’Italia già conquistato, non è praticamente scesa in campo ed è uscita sconfitta per uno 0-2 contro il Cagliari. A commentare questa partita ci ha pensato proprio il giornalista Damascelli che ha detto: “Anche ieri sera Maurizio Sarri ha preso i suoi appunti su quaderno. Se potessi scegliere come scrivere, cancellerei da quella lista il futuro di Bernardeschi, buono per il beach soccer e Bonucci il solo difensore al mondo che marca di profilo”. Damascelli non è andato di certo leggero sulla prestazione dei bianconeri, soffermandosi su questi due giocatori ma poi ha anche parlato di Cristiano Ronaldo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, Dybala e CR7 testimonial per la nuova maglia: indizi di mercato?

Juventus, Sarri in bilico: “Ronaldo avvelenato dopo la sfida con il Cagliari”

Il giornalista ha poi parlato di Cristiano Ronaldo dicendo: “Giocare come così ma soprattutto perdere così non fa bene soltanto alla Juventus ma anche a Cristiano Ronaldo. Il portoghese è avvelenato dal non gioco e della pochezza dei suoi colleghi che mai lo cercano, per ignoranza e incompetenza”.

Parole decisamente forti quelle di Damascelli che non ha preso bene la sconfitta di ieri sera a Cagliari, nonostante i bianconeri fossero già freschi di titolo di Campioni.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK