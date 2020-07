Maurizio Sarri sarebbe intenzionato a far scendere in campo alcuni giocatori dell’Under 23 nell’ultima sfida di campionato contro la Roma, ecco chi:

Maurizio Sarri nell’ultima sfida di campionato contro la Roma, con la Juventus già aritmeticamente Campione d’Italia per la stagione in corso, sarebbe disposto a far scendere in campo alcuni giovani dell’Under 23 così da potergli dare spazio e risalto, com’è già successo nella trasferta di Cagliari. Fra i -probabili- giovani prodigi che scenderanno in campo contro la Roma potrebbe ritornare l’esterno offensivo Luca Zanimacchia, ma non solo lui.

Juventus-Roma, Serie A: in campo gli Under 23? Sarri ha deciso

Luca Zanimacchia esterno offensivo della Juventus Under 23 è già entrato nei cuori dei supporter bianconeri. Infatti dopo la prestazione offerta in una sfida dove molti dei big titolari non erano nemmeno scesi in campo, Luca Zanimacchia ha dimostrato di saperci fare, dimostrando un forte spirito di adattamento e una tecnica notevole. Molti tifosi e la stessa stampa hanno deciso di tessere le lodi del giovane esterno, tanto da richiederlo già parte integrante della prima squadra per la prossima stagione. Molto probabile, infatti, Zanimacchia sarà uno dei titolari per la sfida contro la Roma, visto che CR7 riposerà proprio in previsione della sfida Champuons contro il Lione. Oltre all’esterno offensivo, potrebbero scendere in campo anche Muratore, a centrocampo infatti sarà molto probabilmente lui l’Under 23 titolare, sempre a mediana anche Peeters potrebbe prendere parte agli 11 titolari. In difesa, invece, i candidati sono il brasiliano Wesley a destra e Frabotta a sinistra. Per i centrali difensivi tutto dipenderà dalle condizioni di Demiral e Chiellini, ma qualora i due risultassero ancora indisponibili, ecco che potrebbe prendere spazio la candidatura di Luca Coccolo che già si allena con la prima squadra. Più improbabile Vrioni.

