Ora è ufficiale, Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus Under 23. Lo ha comunicato il club con una nota ufficiale sui social

Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus Under 23. L’ufficialità è arrivata tramite i portali social della Vecchia Signora. Il professore che ci ha deliziato con le sue giocate da autentico fuoriclasse, e fra i centrocampisti più forti della storia del calcio, ora è pronto a ripartire per una nuova avventura, da allenatore. Nonostante molti siano convinti che Pirlo oggi farebbe ancora la differenza da giocatore, il fenomenale ex centrocampista è pronto a sedersi sulla panchina della Juventus Under 23.

Pirlo alla Juventus, la conferenza stampa di presentazione

Un ritorno ufficiale alla Juventus ma questa volta con un compito ancora più importante. Il professore in questa nuova avventura bianconera non avrà più solamente le sorti del centrocampo ma un’intera rosa di giovani -davvero- di qualità. Già ne abbiamo avuto dimostrazione nella sfida, ahimè persa, contro il Cagliari. Sarri ha fatto entrare alcuni dei giovani dell’Under 23 e già si è messo in luce un talento dei baby prodigi: Luca Zanimacchia. Ora Andrea Pirlo avrà il compito di gestire al meglio tutta la rosa a disposizione cercando proprio di valorizzare quei giovanissimi che presto potrebbero prendere parte nella rosa titolare della prima squadra. Un in bocca al lupo da tutto lo staff per la nuova avventura di Pirlo allenatore.

