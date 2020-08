L’allenatore argentino, Mauricio Pochettino ha aperto a nuove avventure e non ha escluso la Serie A fra le sue destinazioni.

Qualora la Juventus non dovesse riuscire a passare il girone di Champions League contro il Lione, la panchina del tecnico toscano Maurizio Sarri potrebbe seriamente vacillare. Dunque le possibilità che i bianconeri scelgano una nuova guida tecnica per la prossima stagione passano tutte dalla qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Nonostante la società sia convinta di proseguire ancora un anno con Maurizio Sarri, l’ipotesi di vedere Mauricio Pochettino sulla panchina bianconera rimane molto alta. Lo stesso allenatore ha parlato di nuove avventure e non ha escluso il campionato di Serie A.

Pochettino alla Juventus? Calciomercato: l'allenatore si propone

L’allenatore argentino ha già rifiutato diverse offerte dai massimi campionati europei: Premier League, Bundesliga, Francia e Spagna. E proprio nel corso di un’intervista a “El Pais” riportata poi in un sondaggio di Calciomercato.it ha rilasciato le seguenti parole: “arriverà la proposta che desideriamo”. Un plurale che include anche il suo staff tecnico. L’allenatore ha poi aggiunto: “Andremo in una squadra che punta al successo con un presidente in sintonia con le nostre idee”. Poi Pochettino ha lanciato un messaggio decisamente chiaro, l’ipotesi Serie A è più di una possibilità: “Liga, Serie A, Ligue 1 e Bundesliga ormai sono campionati potentissimi, e simili su molti punti di vista. Nella Premier League lavoriamo bene, ma siamo comunque molto aperti a nuove sfide e nuovi orizzonti“.

