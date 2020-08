Verso Juventus-Lione, Sarri concede un giorno di riposo

Archiviata la serie A per la Juventus è già cominciata la marcia di avvicinamento verso la partita di Champions League contro il Lione.

Una partita fondamentale per il futuro dei bianconeri nel torneo. All’andata la Juve ha perso per 1-0 contro l’undici di Rudi Garcia e questo vuol dire che dovrà compiere una rimonta se vorrà entrare nella Final Eight. Ovvero nelle otto squadre che si giocheranno il torneo a Lisbona.



Juventus, si riprende a lavorare martedì

Mister Sarri sa benissimo che in questo momento bisogna raccogliere tutte le energie disponibili in vista della decisiva gara di Champions League. E anche per questo motivo ha stilato il programma di lavoro settimanale concedendo un riposo ai suoi uomini. La conferma arriva dal sito ufficiale bianconero.

“Venerdì sera, all’Allianz Stadium, riparte l’avventura in Champions League, e la Juve è chiamata dopo quasi sei mesi alla rimonta, contro il Lione. La squadra si è dunque ritrovata oggi, al Training Center, per una seduta di scarico e recupero per chi ha giocato ieri, mentre il resto del gruppo ha lavorato in modo personalizzato. Domani riposo per tutti, l’appuntamento per il prossimo allenamento è fissato martedì nel pomeriggio” si legge nella nota.

L’obiettivo del tecnico è quello di arrivare nelle migliori condizioni possibili alla sfida contro il Lione. Anche per questo motivo contro la Roma diversi elementi sono rimasti fuori, a partire dai big Ronaldo e Dybala. Per quest’ultimo il recupero pare essere possibile e dunque contro i francesi dovrebbe giocare fin dal primo minuto.

