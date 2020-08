Calciomercato Juventus, da decidere il futuro di Pellegrini

Il calciomercato Juventus vedrà i bianconeri impegnati nella ricerca di una pedina sulla fascia sinistra di difesa. Anche se tornerà dal Cagliari Luca Pellegrini.

Il giovane esterno ha disputato la sua seconda stagione al Cagliari, la prima in prestito da calciatore della Juventus. E il suo rendimento è stato sicuramente soddisfacente, anche se un po’ in calo nell’ultima parte della stagione. In linea con quello della sua squadra. Ha sfornato cinque assist per i compagni ed è un elemento sul quale la Juve sembra voler puntare forte per il futuro. Ma dove giocherà nella prossima stagione? Questo è probabilmente difficile da sapere in questo momento.

LEGGI ANCHE –>Kulusevski al Napoli, la Juventus pronta a cambiare contropartita per Milik

Calciomercato Juventus, Pellegrini potrebbe restare

Nelle prossime settimane ad ogni modo i bianconeri dovranno prendere per forza di cose una decisione sul futuro del laterale sinistro ex Roma. Sullo sfondo sembra esserci un nuovo prestito per consentirgli di proseguire nel suo percorso di crescita. Ma non è nemmeno da escludere che alla fine la Juventus lo tenga in rosa, specie se nel prossimo calciomercato non riuscirà a centrare l’acquisto di un nuovo laterale sinistro o nel caso sarà ceduto De Sciglio. Non bisogna infatti dimenticare che una delle maggiori lacune nella rosa di Sarri quest’anno è stata la mancanza di una vera alternativa ad Alex Sandro. Il tecnico sarebbe senz’altro ben felice di avere una pedina in più in un reparto che quest’anno ha dovuto fare i conti anche con numerosi infortuni.

LEGGI ANCHE –>>De Sciglio al Barcellona? C’è l’ipotesi di uno scambio

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK