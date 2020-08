Su Twitter il giornalista Franco Vanni ha parlato di Antonio Conte. Secondo Vanni, Conte avrebbe già voluto tornare in bianconero un anno fa.

Antonio #Conte, che cita la #Juventus come modello, da settimane sente dirigenti, giocatori ed ex giocatori Juve: “Ma Sarri lo cacciano?” Voleva andare a Torino un anno fa. Nevded e Paratici erano d’accordo, non la proprietà. Ora ci sta riprovando, ma il veto sul suo nome resta — franco vanni (@franvanni) August 3, 2020

Secondo il giornalista Franco Vanni, l’allenatore dell’Inter Antonio Conte che da mesi cita i bianconeri come esempio da seguire quasi come un modello su cui basarsi, beh, Antonio Conte non avrebbe mai realmente dimenticato il suo passato bianconero. Tanto che proprio secondo l’incredibile notizia scritta da Vanni, lo stesso allenatore sarebbe stato di nuovo vicino alla panchina bianconera proprio un anno fa nel post Massimiliano Allegri.

Conte ritorna alla Juventus? Calciomercato: “Ci sta pensando ma…”

“Voleva ritornare a Torino un anno fa”. Nel tweet di Vanni c’è proprio questa dichiarazione. Un Conte bis che però non è stato possibile proprio per il rapporto con Nedved e Paratici che non erano d’accordo ad un suo ritorno in bianconero. Ma clamorosamente non Andrea Agnelli, inizialmente infatti sembrava un rapporto incrinato soprattutto fra il presidente bianconero e l’allenatore, ma nelle parole di Vanni si parla solo di Nedved e Paratici. Ora, sempre secondo le parole di Vanni, Antonio Conte starebbe pensando ad un ritorno alla Juventus, ma il veto sul suo nome continua a rimanere. Chissà, invece, cosa ne penserebbero i tifosi.

