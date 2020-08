Juventus-Lione la super sfida del ritorno degli ottavi di Champions League si giocherà venerdì 7 agosto alle ore 21.00 all’Allianz Stadium di Torino.

Juventus-Lione sarà il ritorno ufficiale della Champions League post lockdown. I bianconeri affronteranno i francesi del Lione nel ritorno degli ottavi di finale. Una sfida secca che varrà il passaggio del turno ai quarti di finale dove si affronterà la vincente fra Real Madrid e Manchester City. Per i bianconeri una sfida decisamente complicata visto che dovranno recuperare lo svantaggio dell’andata, dove hanno perso in casa dei francesi per un 0-1. In più alla squadra di Maurizio Sarri potrebbe non essere certificata la presenza di Paulo Dybala che è ancora fermo per infortunio, il giocatore farà di tutto per esserci ma non è -comunque- assicurata la sua presenza fra gli 11 titolari, la situazione verrà monitorata nei prossimi giorni. Intanto i bianconeri hanno già l’idea della formazione tipo, ecco quale:

Juventus-Lione le probabili formazioni della sfida di Champions League

Infatti Maurizio Sarri dovrebbe riconfermare il solito 4-3-3. Ecco, dunque, la probabile formazione che scenderà in campo nel match di venerdì sera contro il Lione:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo.

Come dicevamo poc’anzi la Juventus nei prossimi due giorni terrà monitorata la situazione riguardante Paulo Dybala che sta già lavorando separatamente per recuperare in tempo per il match contro il Lione, anche se molto più probabilmente partirà il Pipita fra gli 11 titolari.

