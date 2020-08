“Mancini nuovo allenatore della Juventus”, calciomercato: il ct per il dopo Sarri?

Calciomercato Juventus, Roberto Mancini in lizza per il dopo Sarri. L’attuale commissario tecnico dell’Italia è nella lista dei papabili sostituti dell’ex allenatore di Chelsea e Napoli. A rivelarlo è Massimo Brambati.

CALCIOMERCATO JUVENTUS MANCINI ALLENATORE/ La Juve ha sondato la disponibilità di Roberto Mancini a diventare il nuovo allenatore bianconero: questa è la clamorosa indiscrezione rilanciata da Massimo Brambati, che spiega come l’attuale commissario tecnico dell’Italia sia in cima alla lista dei desideri della dirigenza bianconera nell’ottica di un’eventuale successione di Maurizio Sarri, per il quale la gara con il Lione rappresenta qualcosa in più di una semplice gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions: nel caos in cui Cristiano Ronaldo e compagni dovessero clamorosamente fallire l’appuntamento europeo, ecco che l’esonero di Sarri sarebbe un’eventualità da tenere assolutamente in considerazione. Le frizioni che negli ultimi giorni si sarebbero originate tra Mancini e la FIGC sarebbero alla base della decisione dell’ex allenatore dell’Inter di cambiare aria e di provare un’esperienza assolutamente affascinante.

Calciomercato Juventus, Mancini nuovo allenatore bianconero? Sarri trema

Al momento non c’è nulla di concreto, anche perché la Juve venerdì è attesa all’appuntamento stagionale più importante. Tuttavia, le voci che nelle ultime ore stanno cominciando a circolare con una certa insistenza sono idiosincratiche del fatto che il futuro di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus è alquanto nebuloso, per usare un eufemismo. L’ombra di Mancini comincia ad aleggiare con una certa insistenza,e le prossime ore sicuramente ci diranno qualcosa in più: sono attesi clamorosi aggiornamenti in questo senso. Mancini alla Juve: per ora è solo un’idea, ma in futuro…chissà…

